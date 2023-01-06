Kazandığı para dudak uçuklattı! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun aldığı ücret belli oldu..

Afra Saraçoğlu'nun kazandığı bölüm başı ücret belli oldu. İşte ünlü oyuncunun aylık kazancı..

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Afra Saraçoğlu'nun diziden bölüm başı ne kadar kazandığı belli oldu.

Gerek özel hayatı gerekse güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı aldığı ücreti duyan şaşkınlığını gizleyemedi.

Aldığı ücret belli oldu

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre oyuncu Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde bölüm başı 100 bin TL 'ye oynuyor. Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancının 400 bin TL olduğu öğrenildi.