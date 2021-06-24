Kazara Aşk'ın Civan'ı Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit İbrahim Kantarcılar'ın biyografisi

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ta Civan karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Kazara Aşk Civan kimdir? Ümit İbrahim Kantarcılar kaç yaşında, nereli?

Yönetmenliğini Sadullah Celen'in, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun üstlendiği, Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında görücüye çıkıyor.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk dizisinde 'Civan' karakterine, Ümit Kantarcılar hayat veriyor.

Ümit Kantarcılar'ın hayatını merak eden izleyiciler, Kazara Aşk Civan kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Kazara Aşk'ın Civan'ı Ümit Kantarcılar kimdir? İşte Ümit İbrahim Kantarcılar hakkında bilgiler...

KAZARA AŞK CİVAN KARAKTERİ HAKKINDA

Civan Gaziantepli zengin bir ailenin veliahtlarından biridir; ancak şansı aşkta bir türlü yaver gitmez. Sevdiği kıza yüzük verir ama teklifi reddedilir. Civan ile Şimal’in yolu ise işte o anda kesişir ve yaşanan kaza sonucu büyük bir aşk başlar.

Dizide, nefesle hayat bulan cam üfleme sanatını ustalıkla sergileyen Civan karakteri ilgi odağı olacak.

ÜMİT İBRAHİM KANTARCILAR KİMDİR?

10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen televizyon programı sunucusu, tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Kantarcılar'ın tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır.

Maltepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Kantarcılar, oyunculuğa okul tiyatrosunda başlamış ve daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'na geçmiştir. Burada rol aldığı ''Midirfillik'' oyunuyla ödül almıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar, özellikle ''Pis Yedili'' dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteri ile tanınmıştır.

Aynı süreçte ''Kızlar ve Anneleri'' isimli yarışma programını sunan Kantarcılar, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile evlenmiştir. 1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcu olan başarılı oyuncunun, bu evliliğinden Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.

2017 yılında ''Kanatsız Kuşlar'' dizisinde Onur karakterini, 2019'da TRT ekranlarına gelen ''Vuslat'' dizisinde Kerem Saltuk karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR