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    Kediden korkan yeni gelin, eve giremedi

    Düğün sonrası evine girmek için kapı önünde bekleyen gelin, kediyi görünce korktu. Kedi varken eve giremeyeceğini söyleyen gelinin tepkileri, sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:36
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    Kediden korkan yeni gelin, eve giremedi

    Gün geçmiyor ki; ilginç bir an yaşanmasın, o da video olarak sosyal medyaya düşmesin…

    Yeni bir gelin, düğününün ardından evine doğru yola çıktı.

    Evinin olduğu apartmana giren gelini, kayınvalidesi kapıda bir süre bekletti.

    Görünce geri kaçtı

    Adet olduğu belirtilen rütieli yapan kayınvalide, kapı aralığından kolunu uzattı ve gelininin kolunun altından geçmesini istedi.

    Gelin tam geçiyordu ki, evin içindeki kediyi fark etti.

    “Kedi var burada, giremem”

    Bağırarak geri çekilen yeni gelin, “Kedi var burada, giremem” tepkisiyle dikkat çekti.

    Etrafındakileri güldüren gelin, kedinin odaya alınmasıyla eve girebildi.

    Bu anlar, sosyal medyada viral oldu.

    Yeni gelin kediden korktuğu için eve giremedi VİDEO

    Kediden korkan yeni gelin, eve giremedi #1

    Kediden korkan yeni gelin, eve giremedi #2


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