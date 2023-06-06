Keloğlan’ın 'Cankız'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Gören güzelliğine hayran kaldı: "Harbiden canmış" Keloğlan ile Cankız filminde yer alan Alev Oraloğlu, yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın tanınan isimleri arasına yazdıran Oraloğlu, geçen zaman rağmen güzelliğini kaybetmeyen ünlülerden birisi.

Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Keloğlan filmleri Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

Başarılı filmde yer alan isimlerden birisi de Alev Oraloğlu'ydu. Oraloğlu, Cankız karakterine hayat verdi.

21 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Oraloğlu, sayısız projede yer aldı.

Bir dönem Arka Sokaklar'da da boy gösteren Oraloğlu, son olarak Baharı Beklerken dizisinde yer aldı.

Ekranlardan uzak kalmayan ve hayatını sinema ile tiyatroya adıyan Oraloğlu, son haliyle de görenleri mest etti.

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğini kaybetmeyen oyuncu, işi dışında basından uzak durmayı tercih ediyor.

İşte Alev Oralıoğlu'nun son hali

Yeşilçam'ın efsane serisinden Keloğlan ile Cankız' filminin güzeller güzeli Cankız'ı ise yıllar sonra gündeme geldi.

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Alev Oraloğlu; Arka Sokaklar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol aldı.

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğini kaybetmeyen oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.