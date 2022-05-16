'Kemal Bebek' büyüdü, tarzıyla esti geçti! Cem Yılmaz'ın oğlunu gören 'babası kılıklı' diyor...

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin galasında babasını yalnız bırakmayan Kemal Yılmaz'ın uzatıp bir parçasını sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat etti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve basında "Kemal Bebek" olarak yer alan Kemal Yılmaz, büyüdü.

2012 yılında dünyaevine girip 2013 yılında yollarını ayıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal, şimdilerde 10 yaşında.

Annesi ve babasıyla sık sık görüntülenen Kemal Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri galasında kameralara yansıdı.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasında babasını yalnız bırakmayan Kemal, en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

"Kemal Bebek" büyüdü

9 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın babası gibi siyah takım elbisesi giymesinin yanı sıra imajı da oldukça konuşuldu.

Yılmaz'ın oğlunun uzattığı saçlarının bir kısmını sarıya boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

Boyu uzayan ve büyüdüğü görülen Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in son halini görenler, babasına benzediği yorumlarında bulundu.

İşte Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal...