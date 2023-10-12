Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisine Anadolu Ajansı'nda üst düzey görev Anadolu Ajansı Finans Haberleri Müdürü görevine getirilen gazeteci Yıldız Taşdelen Erli'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı.

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Medya sektöründe son dönemde üst düzey birçok atama ve transfer yaşandı.

Türkiye'nin en köklü medya kurumu olan Anadolu Ajansı'nda (AA) da bu kapsamda yeni bir görevlendirme yapıldı.

Yıldız Taşdelen Erli'ye AA'da yeni görev

Gazeteci Yıldız Taşdelen Erli, AA Finans Haberleri Müdürü oldu.

Kariyerine 1997 yılında Anadolu Ajansı'nda başlayan Erli, 2012 yılına kadar ekonomi muhabirliği görevini yerine getirdi.

Erli daha sonra Dünya gazetesine geçiş yaptı.

Başarılı gazeteci 2016 yılında Anadolu Ajansı'na dönerek Finans Haberleri Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Erli, bu görevinde gösterdiği başarılarıyla yardımcılık pozisyonunda müdürlüğe terfi etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisi

Tuncelili Yıldız Taşdelen Erli'nin ise ilginç bir özelliği var.

Erli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylüsü olduğu ve uzaktan akrabası olduğu öğrenildi.

Her iki isim de Tunceli'nin Nazımiye ilçesine 43 kilometre uzaklıktaki Yazgeldi köyünden...