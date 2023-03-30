Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş’u Ece Alton son hali şaşırttı! Yeni mesleği... Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden, Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton bakın şimdi ne yapıyor! Bir dönemin yıldız çocuk oyuncusu 36 yıl içerisindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Ece Alton'un son hali...

1986 yılında çekilen Yeşilçam’ın efsanelerinden biri olan Garip filmi, günümüzde ilk günkü ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Usta oyuncu Kemal Sunal’a Garip filminde eşlik eden minik ve tatlı Fatoş, 36 yıl sonra ortaya çıktı.

O dönem gönüllerde taht kuran minik Fatoş, filmde sahneleriyle izleyicileri hem güldürdü hem ağlattı.

Şimdilerde 43 yaşında olan Garip filminin Fatoş’u Ece Alton, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Çocukken birçok filmde yer alan Ece Alton, büyüdükten sonra da oyunculuk kariyerine bir süre devam etti.

Gecenin Öteki Yüzü, Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Bakın şimdi ne yapıyor!

Şimdilerde oyunculuğu bırakan Ece Alton, bambaşka birine dönmüş. İşte Garip filminin minik Fatoş’u Ece Alton’un son hali…

Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Garip filminin minik Fatoş’u Ece Alton, o dönemde henüz 6 yaşındaydı.

Aradan geçen 36 yıl sonra Ece Alton’un değişimi onu gündeme taşıdı. Yıldız oyuncu, yeni mesleğiyle de dikkat çekti.

Oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol alan Ece Alton, şimdilerde oyunculuk kariyerine son verdi.

Bir dönemin çocuk oyuncusu Alton, otel işletmeciliği yapıyor. Otel sahibi olan ünlü oyuncu, vaktinin çoğunu oteliyle ilgilenerek geçiriyor.