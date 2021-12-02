Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi 'Kenan' bilemedi

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerliği herkesi şaşırttı. İkiliyi yan yana görenler, hangisi 'Kenan' bilemedi.

Deli Yürek, Karadayı ve Ezel gibi unutulmayan dizilerin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse tüm vaktini geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Lalin'le geçiriyor.

Örnek evlilikleriyle ünlüler dünyasında parmakla gösterilen ünlü çift, şimdilerde yeniden anne-baba olmak için gün sayıyor.

Mutlu evliliklerini ikinci bir kız bebeğiyle taçlandıracak olan ünlü çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Hayranları, özellikle ünlü oyuncunun aile fertlerini yakın markajına aldı.

ABİSİNİ GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler ise hayrete düşüyor.

Ağabey kardeşin fotoğraflarını gören hayranları, 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormaktan kendini alamıyor.

İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

DERVİŞ İMİRZALIOĞLU SOSYAL MEDYAYDA OLDUKÇA AKTİF

İki çocuk babası olan Derviş İmirzalıoğlu, 2015 yılında İngilizce öğretmeni olan eşi Özge Balcı ile yollarını ayırmıştı.

Derviş İmirzalıoğlu ve eski eşi Özge Balcı, yakınlarının çabalarıyla yeniden bir araya gelerek 2019 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

Sinem Kobal, kaynı Derviş İmirzalıoğlu ile nikahtan bir poz paylaşmış ve takipçilerini şaşırtmıştı.

Derviş İmirzalıoğlu, kardeşi Kenan İmirzalıoğlu'nun aksine sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.



