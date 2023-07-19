Kenan İmirzalıoğlu'nun adı bu kez şıklarda ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bir sorunun şıkkında adını gören sunucu Kenan İmirzalıoğlu kahkahaya boğuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı, izleyicileri ekran başından ayırmamaya devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan programa son olarak Mahbup Reyhan isimli yarışmacı katıldı.

Şıklarda kendi adını gördü

Yarışmacı, ikinci baraj sorusunda, "Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?" sorusuyla İmirzalıoğlu ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

"Ben de adımı hiç burada beklemezdim"

Hem yarışmacı hem de İmirzalıoğlu, sorunun şıklarının arasında Kenan İmirzalıoğlu'nun da yer aldığını görünce hem şaşırdı hem de çok güldü.

Yarışmacıyı ve sunucuyu kahkahaya boğan şıkkın ardından İmirzalıoğlu, "Ben de adımı hiç burada beklemezdim." dedi.

Ünlü sunucunun kahkahalara boğulduğu anlar görülmeye değerdi.