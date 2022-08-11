Kenan İmirzalıoğlu'nun eski aşkı Arka Sokaklar'ın efsanesi çıktı! Dile kolay 6 yıl...

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldız ismiyle aşk yaşadı. O ismi duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

18 Haziran 1974 yılında Ankara Bala'da dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey Yarışması'na katılan başarılı isim, birinci oldu.

Buradan birincilik ile ayrıldıktan sonra yıldızı parlayan ve tanınmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu, Deli Yürek ile ekranda boy gösterdi.

Yusuf Miroğlu karakteri sayesinde tüm Türkiye'de tanınan Kenan İmirzalıoğlu akabinde, Alacakaranlık ve Acı Hayat dizilerinde yer aldı.

Başarılı ismin asıl ününe kavuşması ve kariyerinde zirve yapması ise Ezel dizisi sayesinde gerçekleşti.

Ezel'de hayat verdiği karakter sayesinde popüler olan Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi isimli projede yer aldı.

Dijital platforma dizi çeken ve Alef isimli projede boy gösteren İmirzalıoğlu, özel hayatında ise aşkı Sinem Kobal'da buldu.

2106 yılında Sinem Kobal ile evlenen ve Lalin ile Leyla adında iki kızı dünyaya gelen İmirzalıoğlu, geçmiş aşkıyla gündem oldu.

Geçmişte Zeynep Beşerler ile aşk yaşayan ve ani bir şekilde ilişkisini sonlandıran oyuncu, şimdilerde mutlu ailesiyle göz dolduruyor.

Duyanlar şoke oldu

Zeynep Beşerler ve Kenan İmirzalıoğlu aşkını duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

6 yıla yakın ilişki yaşayan ve 2003-2005 yılları arasında yayınlanan ''Alacakaranlık'' dizisinin setinde tanışan ikili, şimdi farklı kişilerle hayatlarına devam ediyor.

2013 yılında Emir İçgören ile evlenen Zeynep Beşerler'in, bu evliliğinden bir oğlu oldu. Oldukça mutlu olan Beşerler o dönem Kenan İmirzalıoğlu için, "Kenan'ı gözüm kapalı seviyorum'' demişti.

"Kalbim kırıldı"

O dönem yine biten aşkı hakkında konuşan Zeynep Beşerler, "Kenan'dan ayrılınca kanadım kırıldı" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İkilinin ayrılık iddiası arasında ise kıskançlık yer almıştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel sevgilisini kıskandığı ve aşkın bu yüzden bittiği söylenmişti.