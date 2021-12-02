Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi güzelliğiyle genç kızları solladı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ikinci kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kobal'la mutlu bir evliliği olan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi Nuray Kobal, güzelliğiyle gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, örnek evlilikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Lalin adında bir kızları olan çift, yeniden anne-baba olmak için gün saymaya başladı. Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğu ve bir kızları daha olacağı öğrenildi.

Güzel ve mutlu giden evliliklerini çocukla taçlandıran ikiliden Sinem Kobal, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Zamanını kızına adayan ve yeniden annelik havasına giren Kobal'ın ekranlara ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise uzun bir süredir ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyor.

Sakin hayatlarıyla dikkati çeken ikilinin annesi Nuray Kobal, güzelliği ile sosyal medyada gündeme geldi.

İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi Nuray Kobal, yaşına rağmen duruşu ile birçok genç kızı geride bıraktı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN KAYINVALİDESİ NURAY KOBAL,GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yeniden anne-baba olma telaşına düştü.

Başarılı çiftin bunun dışında, anneleri Nuray Kobal gündeme geldi. Güzelliği ile dikkati çeken Kobal, sosyal medyayı ise aktif kullanmayı seviyor.

Gençleri sollayan ve herkesin beğenisini toplayan Nuray Kobal ve kızı Sinem Kobal, birbirine oldukça benziyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Sinem'in güzelliğini annesinden aldığına yönelik yorum yaptı.