Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi güzelliğiyle hayran bıraktı, gören şaşırdı! "Genç kızları sollayan fizik" Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesini görenler ise övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Bazıları, "Genç kızları sollar" yorumlarında bulundu.

18 Haziran 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.

Şu sıralar Kim Milyoner Olmak İster'i sunan İmirzalıoğlu, Ezel dizisi sayesinde tanınmaya başlandı.

Ezel sayesinde akıllara kazınan İmirzalıoğlu, 2016 yılında güzel oyuncu Sinem Kobal ile evlendi.

Birçok ünlü ismin katıldığı düğüne çiftin çektirdiği kareler damga vururken, bu evliliktem iki kız dünyaya geldi.

Çift kızlarına Lalin ve Leyla adını verirken, mutlu evlilikleriyle de herkesin ilgisini çekiyor.

Aile hayatıyla göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, kayınvalidesi Nuray Kobal ile gündem oldu.

İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi Nuray Kobal, yaşına rağmen duruşu ile birçok genç kızı geride bıraktı.

Nuray Kobal görenleri hayran bıraktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evliliği, devam ediyor. Çift aile hayatını gözlerden uzak sürdürüyor.

Kızlarını basına göstermeyen ve sosyal medyadan da paylaşmaktan kaçınan Sinem Kobal, eşi ve ailesine dair kareleri ise yayınlıyor.

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ise güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kızıyla olan benzerliğine de değinen hayranları, "Genç kızları sollar" yorumunda bulundu.