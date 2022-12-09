Kenan Işık 'ın son durumu nasıl? 8 senedir komadaydı! İşte Kenan Işık'ın sağlık durumu...

Bundan 8 sene önce spor salonunda fenalaşarak yere düşen ve başını çarpıp hastaneye kaldırılan ünlü sunucu Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyor. Peki Kenan Işık 'ın son durumu nasıl?

Yaklaşık 8 senedir komada olan Kenan Işık'ın son durumu sık sık merak ediliyor. Sevilen ismin sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama geldi. Kenan Işık'ın son durumu hakkında son bilgileri yakın arkadaşı Ozan Zeybek vermişti. Peki Kenan Işık 'ın son durumu nasıl?

Kenan Işık'ın son durumu nasıl?

8 yıl önce spor salonunda fenalaşıp düşen, kafasını vuran ve hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saatlik operasyonun sonunda kritik dönemi atlatmış ancak komaya girmişti. Arkadaşı Ozan Zeybek ise konuşmasında, sanatçıya çok iyi bakıldığını söylerken, vücudunda herhangi bir yatak yaralanmasının olmadığını, kilosunun normal olduğunu ifade etmişti.

Önceki dönemlerde "Kim 500 Milyar İster?" programını sunan ve gönüllere taht kuran Kenan Işık hakkında ailesinden yeni bir bilgi geldi.

Fiziksel durumu halen aynı

Alınan son bilgilere göre, Kenan Işık'ın fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok. Ailesinden ve arkadaşlarının açıklamalarına göre tam 8 senede komada olan Işık'ın durumu halen aynı.