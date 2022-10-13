Kenan Işık komadan uyandı mı, iyileşti mi? Kenan Işık'ın son durumu nasıl?

2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın uzun süredir komada olduğu biliniyordu. Peki Kenan Işık komadan uyandı mı? İşte Kenan Işık'ın son sağlık durumu...

Yaklaşık 8 sene önce 2014 yılında spor sonrası saunaya giren 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunucusu Kenan Işık, dengesini sağlayamarak düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti. O dönemden bu yana komada olduğu bilinen sanatçının son sağlık durumu merak edildi. Peki Kenan Işık iyileşti mi?

Kenan Işık uyandı mı?

Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni olarak bilinen Kenan Işık, 2014 yılında gittiği sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtmiş ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere dümüştü.

Işık, şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirmişti. 74 yaşında olan Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyat edilmişti. Operasyon dört saat sürmüş ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine kaldırılan isim evinde tedavi altına alınmıştı.

Işık'ın sağlık durumu hakkında konuşan yakın arkadaşı Ozan Zeybek, ünlü isim hakkında: "Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca yaklaşık iki sene önce Yüksel Altuğ, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz" şeklinde konuşmuştu. "Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor." diyen Altuğ, ünlü sunucu hakkında "Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Eşinden de açıklama gelmişti

Gelişme sonrası ünlü sunucunun eşi Beril Işık da yazılı bir açıklama yapmış ve "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" demişti.