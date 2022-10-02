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    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

    Dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan model Kendall Jenner güzelliği ile adeta büyüledi.Jenner'ın instagram paylaşımı mest etti.İşte o kareler..
    • 02.10.2022 - 11:27
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    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

    Dünyaca ünlü model ve sosyal medya fenomeni olan Kendall Jenner iddialı pozlarını instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

    Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri toplayan Kendall Jenner dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Jenner'in instagramda tam 258 milyon takipçisi bulunuyor.Kendall Jenner'in her paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alıyor.

    Kendall Jenner'ın dün paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine otururken paylaşım 5 milyondan fazla beğeni aldı.

    Kendall Jenner'ın bir çekim için verdiği iddialı pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.İşte o pozlar;

    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! Giyinmeyi unutmuşsun #1

    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! Giyinmeyi unutmuşsun #2

    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! Giyinmeyi unutmuşsun #3

    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! Giyinmeyi unutmuşsun #4

    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! Giyinmeyi unutmuşsun #5

    Kendall Jenner yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti! Giyinmeyi unutmuşsun #6


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