Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm fragmanı! Alize ve Serkan'ın büyük sırrı...

Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın yazdığı “Kendi Düşen Ağlamaz”, seyircisiyle buluştu.

TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez gibi isimleri bir araya getirdi.

Yaz sezonu boyunca perşembe günleri yayınlanacak olan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra yeniden evlenmeyi düşünen babasına engel olmaya çalışan Alize'nin macerasını konu ediniyor.

Alize, kazdığı kuyuya kendi düşüyor...

İlk bölümü ilgiyle izlenen dizi, yeni bölümüyle 29 Haziran'da yayında olacak.

Kendi Düşen Ağlamaz 2.bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Merakla beklenen fragman, yayınlandı. Peki, 2. bölümde neler olacak? İşte Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm fragmanı...