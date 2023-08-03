Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si Barbie oldu, pembeler içinde mest etti! "İşte gerçek bebek" TRT 1'in sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin Alize'si, Barbie akımına uydu. Pembe kombiniyle poz veren Eylül Tumbar, güzelliğiyle büyüledi.

Aslen İzmirli olan Eylül Tumbar, ilk olarak "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" adlı dijital proje ile sete çıktı. Kısa sürede adından söz ettiren Tumbar, TRT 1'de yayınlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisinde başrolü kaptı. Alize karakterini canlandıran genç oyuncu, hem performansı hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Barbie Alize Şimdilerde tüm dünyada viral olan "Barbie" akımına uyan Eylül Tumbar, pembeler içinde poz verdi. Instagram'da paylaşım yapan Tumbar, duru güzelliğiyle mest etti. 21 yaşındaki Eylül Tumbar, takipçilerinin beğeni ve yorumlarıyla gündem oldu.