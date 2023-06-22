Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti! "Afra Saraçoğlu sandık" Yeni dizisi ile izleyicilerin merak konusu olan Eylül Tumbar, Alize karakteriyle dikkat çekti. Eylül Tumbar'ın mest eden güzelliği Afra Saraçoğlu'na benzetildi.

İlk kez "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisi ile kamera karşısına geçen Eylül Tumbar, adından söz ettirmeyi başardı.

Öyle ki, ardından proje teklifleri yağan Tumbar TRT ile el sıkıştı.

TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da rol alan Eylül Tumbar, Alize karakterini canlandırıyor.

İzleyicileri ekrana kilitleyen güzelliğiyle merak konusu olan genç oyuncu, aslen İzmirli.

Pozları beğenildi

Sosyal medyada Eylül Tumbar'ı görenler, duru güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı.

Fiziği, gözleri ve pozlarıyla dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum aldı.

Henüz 21 yaşında olan Eylül Tumbar'a "Yeni Afra", "Gözlerin halis mi", "Bu nasıl güzellik", "Mest olduk" yorumları geldi.