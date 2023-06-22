Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti!

İlk kez "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisi ile kamera karşısına geçen Eylül Tumbar, adından söz ettirmeyi başardı.

Öyle ki, ardından proje teklifleri yağan Tumbar TRT ile el sıkıştı.

TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da rol alan Eylül Tumbar, Alize karakterini canlandırıyor.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti!

İzleyicileri ekrana kilitleyen güzelliğiyle merak konusu olan genç oyuncu, aslen İzmirli.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti!

Pozları beğenildi

Sosyal medyada Eylül Tumbar'ı görenler, duru güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti!

Fiziği, gözleri ve pozlarıyla dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden binlerce yorum aldı.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti!

Henüz 21 yaşında olan Eylül Tumbar'a "Yeni Afra", "Gözlerin halis mi", "Bu nasıl güzellik", "Mest olduk" yorumları geldi.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti!
Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si cesur pozları ve güzelliğiyle dikkat çekti!