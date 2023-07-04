Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si masmavi gözleri ve duru güzelliğiyle akıl aldı! "Gerçek misin" Genç oyuncu Eylül Tumbar, Alize karakterine performansının yanı sıra güzelliğiyle de damga vurdu.

TRT 1'in yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, kısa sürede kendini sevdirdi.

Çiçeği burnunda dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle başarıyı yakaladı.

Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Alize oldu.

Eylül Tumbar'ın canlandırdığı karakter, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Seyirci tutuldu

İlk kez "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisi ile kamera karşısına geçen Eylül Tumbar, adından söz ettirdi.

2002 doğumlu Eylül Tumbar, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzerliği ile dikkatleri çekti.

Eylül Tumbar'ın instagram hesabına göz atanlar ise, bir kez daha büyülendi.

Mavi gözleri ve duru güzelliğiyle birbirinden iddialı pozlar veren genç oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.