Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si tekne pozuyla Instagram'ı salladı! "Kuğu gibisin" TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize karakterine hayat veren Eylül Tumbar, güzelliğiyle hayranlarını büyülüyor. Afra Saraçoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, tekne pozuyla gündeme geldi.

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Biz kimden kaçıyorduk Anne dizisiyle adını milyonlara duyuran Eylül Tumbar, şimdilerde Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde canlandırdığı Alize karakteriyle gönüllerde taht kurdu.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Verdiği pozlarla adından söz ettiren genç oyuncu, pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Tekne pozu olay!

Denizin ortasında teknede verdiği iddialı pozlarını yayınlayan Eylül Tumbar’a beğeni ve yorum yağdı.

21 yaşındaki güzel oyuncu, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

19 Ağustos 2002 yılında İzmir’de dünyaya gelen Eylül Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun.

Oyunculuk kariyerine ise Netflix Dijital Platform’da yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisiyle adım attı.

Şimdilerde ise TRT 1 ekranlarında Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle adından söz ettiriyor.