Kendi Düşen Ağlamaz'ın fettan görümcesi Serap'tan cesur ayna pozları! Asansörden paylaştı... Oyuncu Hivda Zizan Alp'in sosyal medya hesabındaki pozları izleyicilerin gündemine geldi.

Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın yazdığı “Kendi Düşen Ağlamaz”, seyircisiyle buluşuyor.

TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez gibi isimleri bir araya getiriyor.

Perşembe günlerine damga vuran Kendi Düşen Ağlamaz'ın sevilen bir karakteri de Serap oldu.

Sosyal medyada çok başka

Görümce Serap'ı, oyuncu Hivda Zizan Alp canlandırıyor.

Yeteneği ve tavırlarıyla dikkatleri çeken Zizan Alp, sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü oyuncunun cesur pozlarını görenler bakakaldı.

Dizide oldukça mutasıp bir karakteri canlandıran Hivda Zizan Alp, iddialı kareleriyle dikkat çekti.

1993 doğumlu Hivda Zizan Alp Fi, Sefirin Kızı, Camdaki Kız gibi dizilerde rol aldı.

Dizi izleyicileri Kendi Düşen Ağlamaz'ın Serap'ına beğeni yağdırdı.