Kendi Düşen Ağlamaz'ın Kuaför Bahar'ı sosyal medyada pek cesur çıktı! "Minik ama etkileyici" Dizide platonik aşık olan Bahar karakterini canlandıran Beste Yaralı'nın iddialı pozları dikkat çekti.

TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez gibi isimleri bir araya getiriyor.

Perşembe günlerine damga vuran Kendi Düşen Ağlamaz'ın sevilen bir karakteri de Bahar oldu.

Dizide mahallenin kuaförü Bahar, Serkan'a çocukluğundan beri aşık bir karakter.

İzleyicilerin kimin canlandırdığını merak ettiği Bahar karakterini Beste Yaralı oynuyor.

Beste Yaralı hakkında bilgileri araştıranlar ise gerçekteki halleri karşısına şoke oluyor.

Cesur çıktı

İlk oyunculuk deneyimini yaşayan Beste Yaralı, hem güzelliği hem performansı ile dikkatleri çekiyor.

Instagram'ı aktif kullanan Yaralı, dizi karakterinin aksine cesur pozlar veriyor.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Bahar'ını görenler tanımakta adeta zorlanıyor.

Minyon tipli olan Beste Yaralı'nın doğal güzelliği ve fiziği beğeni topluyor.

İşte o kareler...