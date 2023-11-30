Kendi Düşen Ağlamaz'ın Serap'ı objektif karşısına geçti, dekoltesi vücudunu sardı! "Su gibi akıyorsun" Hivda Zizan Alp'in cesur dekoltesini gören takipçileri, beğeni butonunu çökertti.

ensonhaber.com

TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez gibi isimleri bir araya getiriyor.

Perşembe günlerine damga vuran Kendi Düşen Ağlamaz'ın sevilen bir karakteri de Serap oldu.

Görümce Serap'a hayat veren Hivda Zizan Alp, performansıyla seyircilerin favorisi.

Alp'in oyunculuk yeteneği kadar güzelliği de ekranlara yansıyor.

Cesur dekolte

30 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram pozlarıyla mest etti.

Son karesinde boydan bir poz veren Hivda Zizan Alp, vücudunu saran dekoltesiyle şov yaptı.

Alp'i gören takipçileri, like üstüne like attı.