Kendi Düşen Ağlamaz'ın Tuğçe'si beach pozlarıyla nefes kesti! "Dişil enerji fışkırıyor" Oyuncu Çağla Boz'un yaz pozları sosyal medyaya damga vurdu. Genç oyuncu, fiziğiyle beğeni topladı.

TRT 1'in yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da "Tuğçe" karakterine hayat veren Çağla Boz, seyircilerin beğenisini kazanıyor.

1999 doğumlu oyuncu Çağla Boz, modellikten oyunculuğa geçiş yaparak kariyer basamaklarını tırmanıyor.

Aynasız Haluk, Sınır, Limit gibi yapımlarda da rol alan Boz, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve şimdilerde meslektaşı Berk Atan ile aşk yaşayan Çağla Boz, pozlarıyla nefes kesiyor.

Cesur pozlar

Tatilin tadını çıkaran Çağla Boz, kusursuz fiziğiyle birbirinden cesur karelere imza atıyor.

Son olarak plajda poz veren Boz, takipçilerinden tam not aldı.

Çağla Boz'un objektif karşısındaki hallerine beğeni yağdı.