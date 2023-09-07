Kendi Düşen Ağlamaz’ın Tuğçe’si Çağla Boz tesettüre girdi! Gören hayran kaldı "Maşallah" TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da Tuğçe karakterini canlandıran Çağla Boz'u daha önce hiç böyle görmediniz. Ünlü oyuncu tesettürlü halini paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı.

ensonhaber.com TRT 1'in yaz dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz"da "Tuğçe" karakterine hayat veren Çağla Boz, seyircilerden büyük beğeni topluyor. 1999 doğumlu genç yetenek, modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yaparak adını duyurmaya başladı Aynasız Haluk, Sınır, Limit gibi projelerde de başarılı performansıyla dikkat çeken Boz, aynı zamanda doğal güzelliğiyle de izleyicileri etkiliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Boz, şu sıralar meslektaşı Berk Atan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Tesettüre girdi Son olarak geçtiğimiz aylarda memleketine giden Çağla Boz, başını örttüğü ve köyden yeşillik topladığı hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler... Ünlü oyuncunun bu pozları sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden yorum yağdı. Çağla Boz'a takipçilerinden "Isabelle memlekette", "Sesi ayrı kendi ayrı güzel", "Çok yakışmış" gibi yorumlar geldi.

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