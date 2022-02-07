Kendini dine vermişti! Yaşar Alptekin'in son halini gören tanıyamıyor

Eski manken, dansçı ve oyuncu Yaşar Alptekin, yaklaşık yirmi yıl önce radikal bir karar alarak kendini İslam'a adamıştı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Alptekin, son haliyle herkesi şaşırttı.

Eski manken, dansçı ve oyuncu Yaşar Alptekin, bir dönem podyumların ve yapımcıların gözde ismiydi.

Alptekin, yaklaşık yirmi yıl önce radikal bir karar alarak bütün hayatını İslam'a adadı ve bambaşka bir yaşam sürmeye başladı.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Alptekin, geçtiğimiz günlerde HaberTürk'ten Aytekin Teker'e samimi bir röportaj gerçekleştirdi.

''GÜNDE 5 VAKİT SPOR, 12 AYDA BİR DİYET YAPIYORUM''

Fit olmasıyla ilgili soruya yanıt veren Alptekin, ''Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allah'ım).'' ifadelerini kullandı.

"DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bir yardım kuruluşu olan Alptekin, Suriye'ye ve Afrika'ya yardım götürdüğünü söyledi.

Alptekin, açıklamasının devamında, ''Oradaki yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımın bundan sonrasının ve Allah'ın bana vermiş olduğu mal, mülk ve şöhretin zekatını ödüyorum.'' ifadelerine yer verdi.

"NE ABDEST NE NAMAZ BİLİYORDUM"

Yaşar Alptekin, radikal hayat değişimiyle ilgili sorulan soruyu ise şöyle yanıtladı:

''Sakıp Sabancı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze öğlen saatinde Fatih Camii'nden kaldırılacaktır.' Bunu duydum, 'ben bu cenazeye gideceğim' dedim. Ne abdest almayı, ne namaz kılmayı ne de Fatih Camii'nin nerede olduğunu biliyorum. Bırak ailemi sülalemde namaz kılan yok. İlk namaza başladığımda beni psikoloğa götürdüler.''





CANLI BOMBA OLACAK DİYE KORKMUŞLAR

Şalvar ve cübbe giyince ailesinin şaşırdığını itiraf eden Yaşar Alptekin, ailesinin canlı bomba olacağını sandığını söyledi.

Alptekin, ''Annem, 'Seni kandırdılar, İran'a canlı bomba olarak yollayacaklar' dedi.'' şeklinde konuştu.