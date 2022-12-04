Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.521
0.50%
BTXN Coin
5.45
-0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı

    Bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı

    Sosyal medyaya yansıyan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Videoda bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar yer aldı.

    Saçlarının kesildiği anlarda ise kadının ağlaması dikkat çekti.

    Tepki gösteren de oldu destekleyen de

    Öte yandan yayınlanan ve şiddet içerikli olarak kabul edilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu.

    Bazı kullanıcılar genç adamın yaptığına hak verirken bazıları ise yanlış buldu.

    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı ViDEO

    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı #1

    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı #2

    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı #3

    Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    105’lik Hayriye Nine, ilk kez uçağa bindi
    Yaşam

    105’lik Hayriye Nine, ilk kez uçağa bindi

    Kara yollarında çalışma var mı? 3 Aralık 2022 son durum
    Yaşam

    Kara yollarında çalışma var mı? 3 Aralık 2022 son durum

    Görüş Bildir