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Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı

Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı

Bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar sosyal medyada gündem oldu.