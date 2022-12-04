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- Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı
Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı
Bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 04.12.2022 - 09:13
- Güncelleme : 04.12.2022 - 09:49
Sosyal medyaya yansıyan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi.
Videoda bir şahsın kendisini aldatırken yakaladığını iddia ettiği kız arkadaşının saçlarını kestiği anlar yer aldı.
Saçlarının kesildiği anlarda ise kadının ağlaması dikkat çekti.
Tepki gösteren de oldu destekleyen de
Öte yandan yayınlanan ve şiddet içerikli olarak kabul edilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu.
Bazı kullanıcılar genç adamın yaptığına hak verirken bazıları ise yanlış buldu.
Kendisini aldatan kız arkadaşına yaptıkları tepki topladı ViDEO