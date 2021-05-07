Kibariye kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Kibariye'nin biyografisi..

Türk müzik dünyasının en sevilen figürlerinden biri olan Kibariye, Star TV ekranlarında yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Kibariye kimdir?

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın bu haftaki konukları arasında güçlü vokali ve kendine has yorumu ile Türkiye'nin değerli isimleri arasında olan Kibariye yer alıyor.

Programın sıkı takipçileri, Kibariye'nin hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. ''Kibariye kimdir, gerçek adı nedir, kaç kez evlendi?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye kimdir? İşte, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Kibariye hakkında bilgiler...

KİBARİYE KİMDİR?

10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğan Kibariye'nin gerçek adı Bahriye Tokmak'tır.

Kibariye doğduğunda annesi ile babası henüz evlenmemiş ve bu nedenle nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçmiştir. 1981 yılında kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurmuş ve böylece doğum yılı 1960 olarak değiştirilmiştir.

Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmiş ve 8 kardeşi olan Kibariye, ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmemiştir.

İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne almış ve kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974 yılında İzmir'deki bir pavyona sahne almak için gitmiştir. Ancak pavyon sahipleri, Kibariye'nin sesini bile dinlememiş, fiziği nedeniyle Kibariye'yi işe almamıştır.

İki yıl sonra 1974 yılında yine aynı "Çağlayan Saz"a giden Kibariye, bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne almıştır. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekmiştir. Sanatçılar arasında Muzaffer Özpınar da vardır.

Ünlü bestekâr, sanatçıyı o zamanlar İstanbul’da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatmış ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek istemiştir. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamıştır.

Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye, Stardust gazinosunda sahne almaya başlamıştır. Kibariye, kısa sürede gerek sesi, gerek yorumu her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekmiştir.

1981 yılının yılbaşı gecesinde, TRT televizyonundan bir teklif gelmiş ve Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamıştır.

1982 yılında ilk kez bir sinema filminde rol almış ve ''Kim Bilir'' adlı parça ile çıkış yakalamıştır. 1981'den 1990'lara kadar 21 albüm yapmıştır.

Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışmasını sağlamıştır. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekmiştir.

Kibariye, ilk show programına Kanal 6'da yayımlanan "Darısı Başınıza" isimli evlendirme konulu eğlence programı ile başlamış ve daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile atv'de devam etmiştir. Star TV'de "Kibariye Show'', ardından da 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başlamıştır.

Kibariye’nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir.

2017 yılında Fox TV'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yapan Kibariye, atv'de yayımlanan ''Oryantal Star'' yarışmasında da jürilik yapmıştır.

2016 yılında 85. İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi’ Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne almıştır.

Ünlü şarkıcı ilk olarak 1979 yılında taksi şoförü olan Tunay Ürek ile evlenmiş ve yıllar sonra boşanmıştır. Çift, ünlü şarkıcının annesinin bu evliliğe gösterdiği tepki ile uzun süre gündemde yer almıştır.

Ardından 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile ikinci evliliğini yapmıştır. Çiftin bu evlilikten Birgül isminde bir kızı vardır.. Aynı zamanda Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hayatım Roman ve Şen Sulukule gibi filmlerde de rol alan Kibariye'nin şarkıları arasında, Hap Koydum, Gidemem, Tepecikli, Annem, İlle de Roman Olsun ve Kim Bilir bulunmaktadır.