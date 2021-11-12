Kıbrıs Zafere Doğru'da yürek burkan ayrılık! O isim şehit oldu

Kıbrıs Zafere Doğru'da yürek burkan ayrılık! O isim şehit oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden izleyicileri sarsan bir ayrılık haberi geldi. Kemal Uçar, hayat verdiği Cengiz Topel karakterinin şehit edilmesiyle diziden ayrılacak.

Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ve Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hikayesini ekranlara getiren TRT 1'in sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, cuma akşamları seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru, 12 Kasım Cuma yani bu akşam 14. bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla beklenen diziden flaş bir ayrılık haberi geldi.

Başarılı performansı ile büyük övgü alan Kemal Uçar, dizide hayat verdiği pilot yüzbaşı Cengiz Topel karakterinin şehit edilmesiyle diziden ayrılacak. Cengiz Topel’in cenaze sahnesinde izleyiciler, yoğun duygular yaşayacak.

Cengiz Topel'in şehit edilmesi üzerine Ankaralı intikam yemini edecek. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in Kıbrıs’ta yapılan cenaze merasiminin ekrana geleceği bölüm, tarihin unutulmayan anlarına ışık tutacak.

14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Cengiz Topel'in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye'ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini eder. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı'yı, mücahit kardeşleri yalnız bırakmaz.

Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz'e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine çıkar. Ankaralı'nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırılır. Ankaralı'nın vedası sadece Kıbrıs'a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle gelir.