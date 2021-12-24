Kıbrıs Zafere Doğru'nun Rauf'u Devrim Saltoğlu'nun eski eşi EDHO'nun yıldızı çıktı!

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Rauf Denktaş karakterine hayat veren Devrim Saltoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun bir dönem EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu görünce şaştı kaldı.

30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon'da doğan ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Üniversitede Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gören Devrim Saltoğlu, aynı zamanda A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğundan mezun oldu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu gibi birçok yerde oyuncu olarak çalışan Saltoğlu, 2008-2009 yıllarında Salt Tiyatro'yu ve Salt Tiyatro Stüdyosu adlı oyunculuk okulu kurdu.

Osmanlı'da Derin Devlet, Kirli Oyunlar, Korku, İhanet, Kapadokya Düşleri, Keloğlan Kara Prens'e Karşı, Evey Baba ve Kapadokya Düşeri gibi önemli yapımlarda rol aldı.

Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Seyhan Ağa karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Saltoğlu, 2019 yapımı Güvercin filminde Celil karakterini, 2015 yapımı Bedel filminde ise Ferhat karakteriyle hayranlarının karşısına çıktı.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU'DA BOY GÖSTERİYOR

Başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu, şimdilerde başrolünü Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın ile paylaştığı TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Rauf Denktaş karakteriyle adından söz ettiren Saltoğlu'nun hayatı, hayranları tarafından merak ediliyor.

Özellikle özel hayatı merak konusu olan ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İLK EŞİ EDHO'NUN ÖMÜR FAÇALI'SI CEREN BENDERLİOĞLU

Devrim Saltoğlu, 2007 yılında son olarak ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Şekerci ile dünyaevine girmişti.

Ancak ünlü çift, anlaşamadıkları için kısa sürede evliliklerini noktalama kararı almıştı.

Bu boşanmanın ardından Ceren Şekerci, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlendi ve Nur Benderlioğlu adında bir kız çocuğu annesi oldu.

48 yaşındaki Devrim Saltoğlu ise geçtiğimiz ağustos ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturdu.