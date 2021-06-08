Kılıbık filmi ne zaman, nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve oyuncuları..

Kılıbık filmi ne zaman, nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve oyuncuları..

1983 yapımı komedi türündeki Kılıbık filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Kılıbık filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kılıbık filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Yeşilçam'ın komedi filmlerinden biri olan Kılıbık, bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Uğur İnan'ın oturduğu ve senaryosunu Osman F. Seden'in kaleme aldığı Türk komedi filmi Kılıbık filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor.

Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği film, 1983 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekilmiştir.

Peki, Kılıbık filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kılıbık filmi konusu ve oyuncuları...

KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir.

Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?