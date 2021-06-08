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- Kılıbık filmi ne zaman, nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve oyuncuları..
Kılıbık filmi ne zaman, nerede çekildi? Kılıbık filmi konusu ve oyuncuları..
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 16:24
Yeşilçam'ın komedi filmlerinden biri olan Kılıbık, bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
Yönetmen koltuğunda Uğur İnan'ın oturduğu ve senaryosunu Osman F. Seden'in kaleme aldığı Türk komedi filmi Kılıbık filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor.
Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği film, 1983 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Şirin Sokak'ta çekilmiştir.
Peki, Kılıbık filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kılıbık filmi konusu ve oyuncuları...
KILIBIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir.
Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.
KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Kemal Sunal - Kamil
- Nevra Serezli - Mihrimah
- Günay Girik - Erol
- Billur Emre - Şenay
- Ali Şen - Müslüm
- Gönül Genç - Müslüm'ün Kızı
- Sümer Tilmaç - Niyazi
- Yadigar Ejder - Niyazi'nin Adamı
- Giray Alpan - Niyazi'nin Adamı
- Yusuf Çetin - Niyazi'nin Adamı
- Günay Güner - Niyazi'nin Adamı
- Gökhan Mete - Bakkal Halil
- Muzaffer Cıvan - Kasap Mehmet
- Reha Yurdakul - Komiser
- Hüseyin Kutman - Patron
- Adem Taşay - Antrenör
- Cevdet Arıkan - Savcı
- Nevzat Açıkgöz - Marketçi Tahsin
- Kudret Karadağ - Koğuş Ağası
- İbrahim Kurt - Onyedi Bela Kadir
- İhsan Gedik - Leylek Kadri
- Sırrı Elitaş - Kara Bela
- Zafer Ergin