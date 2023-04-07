Kilolar gittikçe gençleşti! İşte Kuşum Aydın'ın son hali...

Kuşum Aydın lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, şarkıcılık ve sunuculuk ile tanındı.

Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi.

Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de adını duyurdu.

90'lı yıllarda şöhreti yaşayan Kuşum Aydın, estetikleri nedeniyle başka birine dönüşmüştü.

Yüzü deforme olan ve kilo alan ünlü şarkıcı, "2023'te yenileneceğim" demişti.

Yenileniyor

Mide küçültme ameliyatı olan 57 yaşındaki Kuşum Aydın, verdiği kilolarla şaşırttı.

Son halini Instagram hesabından yayınlayan Kuşum Aydın, paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" dedi.

İşte Kuşum Aydın'ın son hali...