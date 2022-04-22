Petrol
106.57
-1.62%
Euro
15.92
-0.15%
Dolar
14.74
0.25%
Altın
918.76
-0.41%
Borsa
2553
-0.15%
Bitcoin
597.097
-4.09%
BTXN Coin
28.87
-1.76%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    'Kim der 2 çocuk annesi!' Alişan'ın eşi Buse Varol boydan paylaştı, sosyal medya yıkıldı...

    Alişan'ın eşi Buse Varol, doğum kilolarından kurtuldu. Kısa sürede fit görüntüsüne kavuşan Varol'un fiziği, takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 12:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Kim der 2 çocuk annesi!' Alişan'ın eşi Buse Varol boydan paylaştı, sosyal medya yıkıldı...

    Eğitim, güzellik yarışması, oyunculuk derken yolu Alişan ile kesişen Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturdu.

    Evlilik ile birlikte ekranlardan uzaklaşan Varol, "Tozlu Yollar", "Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi çok sayıda dizide boy gösterdi.

    Miss Turkey geçmişi de olan güzel oyuncu, kariyerini annelik rotasına çevirdi.

    2021 yılında oğlu Burak'ı ve geçtiğimiz aylarda kızı Eliz'i kucağına alan Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda, boşanma konusuyla gündeme gelen Buse Varol, eşi Alişan ile sorunları geride bıraktı.

    Mutlu bir şekilde evliliklerine devam etme kararı alan çift, geniş bir takipçi kitlesine de sahip.

    Buse Varol eridi

    Hamilelik sürecinde 22 kilo alan Varol,  doğum kilolarından kurtuldu.

    Fit görüntüsüyle dikkatleri çeken Varol, fiziğini gösteren kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Ayna önünde çekildiği selfielerden birini paylaşan Buse Varol, "yaza hazırım" dedi.

    2 doğuma rağmen fiziğini korumayı başaran ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorumlar da peş peşe geldi.

    Kim der 2 çocuk annesi! Alişan ın eşi Buse Varol boydan paylaştı, sosyal medya yıkıldı... #1

    Kim der 2 çocuk annesi! Alişan ın eşi Buse Varol boydan paylaştı, sosyal medya yıkıldı... #2

    Kim der 2 çocuk annesi! Alişan ın eşi Buse Varol boydan paylaştı, sosyal medya yıkıldı... #3

    Kim der 2 çocuk annesi! Alişan ın eşi Buse Varol boydan paylaştı, sosyal medya yıkıldı... #4

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Pınar Altuğ sezonu açtı
    Magazin

    Pınar Altuğ sezonu açtı

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Dostluk elimizi tutun
    Gündem

    Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Dostluk elimizi tutun

    Görüş Bildir