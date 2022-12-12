Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları!

Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları!

11 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Yargı, Teşkilat, Güzel Günler dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları...

11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster özel, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV TESKILAT TRT 1 YARGI KANAL D FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX KANAL D ANA HABER KANAL D SHOW ANA HABER SHOW TV MASTERCHEF TURKIYE TV8 TESKILAT (OZET) TRT 1 YARGI (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV YARGI KANAL D TESKILAT TRT 1 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TESKILAT (OZET) TRT 1 MASTERCHEF TURKIYE TV8 KANAL D ANA HABER KANAL D YARGI (OZET) KANAL D SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM