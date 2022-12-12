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    Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları!

    11 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 12.12.2022 - 11:12
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    Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yargı, Teşkilat, Güzel Günler dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları...

    11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster özel, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

    Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. KIM MILYONER OLMAK ISTER     ATV
    2. KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL          ATV
    3. TESKILAT             TRT 1
    4. YARGI    KANAL D
    5. FOX ANA HABER HAFTA SONU    FOX
    6. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    7. SHOW ANA HABER          SHOW TV
    8. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    9. TESKILAT (OZET)               TRT 1
    10. YARGI (OZET)     KANAL D

    Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları! #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. KIM MILYONER OLMAK ISTER     ATV
    2. YARGI    KANAL D
    3. TESKILAT             TRT 1
    4. KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL          ATV
    5. FOX ANA HABER HAFTA SONU    FOX
    6. TESKILAT (OZET)               TRT 1
    7. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    8. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    9. YARGI (OZET)     KANAL D
    10. SHOW ANA HABER          SHOW TV

    Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları! #3

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. KIM MILYONER OLMAK ISTER     ATV
    2. YARGI    KANAL D
    3. TESKILAT             TRT 1
    4. FOX ANA HABER HAFTA SONU    FOX
    5. KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL          ATV
    6. MASTERCHEF TURKIYE   TV8
    7. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    8. YARGI (OZET)     KANAL D
    9. TESKILAT (OZET)               TRT 1
    10. GUZEL GUNLER SHOW TV

    Kim Milyoner Olmak İster reytingleri alt üst etti! İşte 11 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları! #4


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