Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya geldi! Ahmet Talha Dağlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Ahmet Talha Dağlı sosyal medyada gündeme oturdu. Peki, kimdir Ahmet Talha Dağlı? İşte hakkında bilinenler..

ensonhaber.com ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Talha Dağlı hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz hafta 500 bin TL değerindeki soruya doğru cevap vererek 1 milyonluk soruya geçen Ahmet Talha Dağlı bugün yarışmaya devam edecek. Ahmet Talha Dağlı 1 milyonluk soruya doğru cevap vermesi halinde 5 milyonluk final sorusunu açtırmayı başaracak. Peki kimdir Ahmet Talha Dağlı? İşte merak edilenleri.. Ahmet Talha Dağlı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan ve bu akşam 1 milyon değerindeki soru ile yarışmaya devam edecek Ahmet Talha Dağlı 19 yaşındadır. Eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde devam eden Ahmet Talha Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini göstermeyi hedeflediğini dile getiriyor.