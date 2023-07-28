Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık futbol sorusu ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan 200 bin TL'lik soru gündem oldu. Soruyu yanlış bilerek 200 bin TL'den olan yarışmacının pişmanlığı yüzünden okundu.

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ensonhaber.com

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dün bir kez daha heyecanlı anlara sahne oldu.

Yarışmaya katılan Ahmet Zeki Ertem isimli yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi.

200 bin liralık soruya kadar geldi

200 bin liralık soruyu açtıran yarışmacının karşısına ise bir spor sorusu çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, '1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?' sorusunu okudu.

Joker hakkını kullanmadı: Yanlış şıkkı seçti

Fenerbahçeli olan yarışmacı, "Risk almak iyidir." diyerek joker hakkını kullanmadı.

Yarışmacı, 'B- Galatasaray' şıkkını seçti, ancak doğru cevap 'A- Beşiktaş' olacaktı.

Yarışmacı yarışmadan 30 bin TL alarak elendi.