Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar! Milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, milyonluk soruya gelmeyi başaran yarışmacı Rabia Birsen Güvercin’i alnından öptü. İşte o anlar…

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ensonhaber.com

ATV'nin heyecanla beklenen ve dünyanın en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışma programında, dün akşam tarihi anlar yaşandı.

Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, son bölümde 400.000 TL değerindeki soruyu bilerek milyonluk soruyu açtırdı.

Geceye damga vuran olay ise ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun, yarışmacıyı tebrik ettiği anlar oldu.

Milyonluk soruya geldi!

Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 400 bin TL değerindeki "İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?" sorusuyla karşılaştı.

Çift cevap hakkını kullanan yarışmacı "Mehmet Akif Ersoy" cevabını verdi. İlk yanıtta doğru cevabı yakalayamayan yarışmacı, ikinci hakkında "Hamdullah Suphi Tanrıöver" diyerek milyonluk soruyu açtırdı.

Kenan İmirzalıoğlu tebrik etti

Kenan İmirzalıoğlu ise Rabia'yı tebrik ederek alnından öptü. O anlar geceye damga vurdu.