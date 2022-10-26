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    Kim Milyoner Olmak İster'de enteresan olay! Seyircinin cevabı izleyenleri çıldırttı!

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının joker kullandığı soruya seyircilerin verdiği cevap şaşkınlık yarattı.
    • 26.10.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:07
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    Kim Milyoner Olmak İster'de enteresan olay! Seyircinin cevabı izleyenleri çıldırttı!

    ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de enteresan bir olay yaşandı.

    Yarışmacı kendisine yönlendirilen "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda seyirciye sorma joker hakkını kullandı.

    Seyircilerin verdiği cevap televizyon başında izleyenleri adeta çılgına çevirdi. Konu sosyal medyada uzun süre tartışıldı.

    Kim Milyoner Olmak İster de enteresan olay! Seyircinin cevabı izleyenleri çıldırttı! #1

    Seyirci yanlış cevap verdi

    Seyirciler soruya %56 oranında A şıkkı olan Kraliçe 2. Elizabeth cevabını verdi. Yarışmacı seyircilerin verdiği cevaba güvenmeyerek bir diğer joker hakkı olan yüzde elli jokerini kullandı.

    Yarışmacı sorunun doğru cevabı olan B şıkkı Mihail Gorbaçov cevabı ile 7500 liralık ödüllü soruyu doğru cevapladı.

    Seyircilerin yanlış cevap vermesi sosyal medyada uzun süre gündem oldu.


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