Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Ahmet Talha Dağlı 1 milyon TL'lik soruya cevap verecek mi? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru sosyal medyada gündeme geldi. İşte 1 Milyon TL değerindeki o soru..

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ATV ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda bir başka yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırarak doğru cevabı verdi ve 1 milyonluk büyük ödülün sahibi oldu.

Para ödülünün yenilenmesiyle büyük ödülün 5 milyon TL'ye yükseldiği Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir heyecan yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta yarışmada başarılı bir performans gösteren Ahmet Talha Dağlı 500 bin TL değerindeki soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazanmıştı.

Ahmet Talha Dağlı "Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?" sorusuna "Mahmut Turgut Özal" cevabını vererek 500 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

1 Ekim akşamı ekrana gelen yeni bölümde 1 milyonluk soruyu açtıran Ahmet Talha Dağlı'nın soruya ne cevap vereceği merak uyandırdı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk sorusu..

SORU

1981-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

DOĞRU CEVAP

D) Birleşik Krallık