Kim Milyoner Olmak İster'de seyircilerin verdiği cevaba şaşırdı 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 35 yaşındaki Serap Kaygısız, henüz ikinci sorudayken seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 99'unun aynı cevabı vermesi ise yarışmacıyı şaşırttı.

ensonhaber.com ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan programda Serap Kaygısız isimli yarışmacı, ilk sorunun ardından ikinci soruya geçti. 10 saniye kala joker hakkını kullanmak istedi 2. soruda ise Kaygısız'a, "Hangisi kalp kalbe karşıdır' atasözüyle eş anlamlıdır?" sorusu soruldu. Soru karşısında kararsız kalan Kaygısız, sürenin dolmasına 10 saniye kala joker hakkını kullandı. Seyircinin verdiği cevaba şaşırdı Soruyu seyirciye soran Kaygısız, oylayanların yüzde 99'unun aynı şıkkı tercih etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. İlk 4 soruya doğru cevap veren yarışmacı, 7 bin 500 tl değerindeki 5. soruda elendi. "Bering Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır?" sorusuna yanıt vermeyen yarışmacı, 4 soruda kazandığı 5 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.