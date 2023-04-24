Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite öğrencisinin takıldığı soru şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğu olan üniversite öğrencisi genç, "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusunda takılınca sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı birbirinden ilginç bölümleriyle izleyiciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. Son olarak dünkü programa Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi Ali Eren Şeker isimli yarışmacı katıldı. "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" Yarışmacıya, "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" diye soruldu. Yarışmacı genç vereceği cevaptan emin olamayarak seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Seyircilerin cevabıyla soruyu geçti Seyircilerin yüzde 86'sı D seçeneği olan "De" yanıtını verdi. Yarışmacı son 4 saniye kala doğru cevabı verdi ve soruyu geçti. Gencin soruda yaşadığı kafa karışıklığı ise sosyal medyada gündem oldu.