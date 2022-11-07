Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hababam Sınıfı sorusu! Damat Ferit, Tulum Hayri...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hababam Sınıfı sorusu! Damat Ferit, Tulum Hayri...

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hababam Sınıfı sorusu sosyal medyada uzun süre konuşuldu. İşte sorulan o soru ve cevabı..

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde sorulan Hababam Sınıfı sorusu sosyal medyada gündeme oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışmasında ekrana gelen son bölümde kafaları karıştıran Hababam Sınıfı sorusunun cevabı merak uyandırdı.

Bir yarışmacıya sorulan "Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?" sorusunun cevabının ne olduğu herkes tarafından merak edildi.

Soru: "Hababam Sınıfı film serisindeki hangi iki karakter hiçbir sahnede sıra arkadaşı olarak görülmemiştir?"

A - Güdük Necmi ve Damat Ferit

B - Damat Ferit ve Tulum Hayri

C - Tulum Hayri ve Domdom Ali

D - Domdom Ali ve Hayta İsmail

Doğru cevabı herkes tarafından merak edilen soruya yarışmacı D şıkkı cevabını verdi. Fakat sorunun doğru cevabı B şıkkıydı. Yarışmacı bu soruya yanlış cevap vererek elendi.