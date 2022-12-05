Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı Batu Alıcı kimdir? Kaç TL kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı Batu Alıcı kimdir? Kaç TL kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster programına genç yarışmacı Batu Alıcı damga vurdu. Başarılı yarışmacı performansıyla izleyicileri büyüledi. Batu Alıcı'nın hayatı ve ne kadar kazandığı ise merak konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarılması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşamki bölümüyle izleyicileri adeta televizyona kilitledi.

Gelen sorularla ve yarışmacılarla her hafta seyircileri şaşkına çeviren yarışma programı, bu kez heyecan dolu anlar yaşattı.

Programa katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı isimli yarışmacının performansı, bugüne kadar gerçekleştirilen en başarılı performanslar arasında yer aldı.

Yarışmacının 'Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?' sorusuna 'C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara' yanıtını vererek 400 bin TL kazandı.

Baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. 3 yıl aradan sonra ilk kez bir yarışmacının son soruyu görmesi, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu da şaşırttı.

Başarılı yarışmacının son sorusu ise bir sonraki hafta görülecek. Performansıyla herkesi büyüleyen Batu Alıcı’nın hayatı ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

Batu Alıcı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında uzun bir sürenin ardından bir ilke imza atarak 1 milyon değerindeki soruyu gören yarışmacı Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.

Bursalı ve 20 yaşında olan yarışmacının annesi tekstil, babası ise makine mühendisidir. Sporla yakından ilgilenen Batu Alıcı, basketbol ve tenisin yanı sıra Kayak Sporuna ilgi duymaktadır. Okulun kayak takımında yer alan Batu Alıcı eğitim hayatına devam etmektedir.