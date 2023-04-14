Kısmetse Olur Cansel Çördük dekolteli poz verdi, slikonları olay oldu! "Yapıyorsun bu sporu" Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Cansel Çördük, sosyal medyadan son paylaştığı karelerle dikkati çekti. Slikon taktırdığı görülen Cansel Çördük'e hayranları yorum yaptı.

Kısmetse Olur yarışmasına katılan Cansel Çördük, burada Eser West ile aşk yaşadı ve nişanlandı.

İkili yarışma boyunca herkesin ilgisini çekti ve bunun sonucunda da yarışmada birinci seçildi.

Ancak henüz evlenmeye hazır olmadıklarını söyleyen Cansel ve Eser çifti, yarışmadan kısa bir süre sonra ayrıldı.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra Amerika'ya giden Cansel, burada farklı bir yaşam tarzını benimsedi.

Şarkı çıkaran ve seçtiği cesur kıyafetlerle dikkatleri üzerine çeken Cansel, Türkiye'ye ise dönmeyeceğini söyledi.

Şimdilerde yeni cesur karelerini paylaşan Çördük, görenleri bir kez daha şaşırttı.

Cansel Çördük'e yorum yağdı

Cansel Çördük son olarak yeni pozlarını paylaştı. Derin göğüs dekoltesi tercih eden eski yarışmacının göğüslerindeki değişim gözlerden kaçmadı.

Kısmetse Olur Cansel'i görenler "Silikon mu taktırdın?" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda verdiği pozlarla tepki çeken Cansel Çördük bir açıklama yapmış ve "Müslümanlığı, ülkeme sevgimi sorgulamak kimseye kalmadı bana küfür edeceğinize rahatsız ediyorsam görmezden gelip susabilirsiniz" demişti.