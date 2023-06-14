Kimler geldi kimler geçti! İşte geçmişten günümüze MasterChef Türkiye şampiyonları MasterChef All Star bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 7. sezonuyla ekranlara gelecek olan MAsterChef Türkiye'de geçmişten bugüne şampiyonları merak ediliyor. İşte 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonları...

Acun Medya yapımcılığıyla 2018’den bu yana her sene TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 7. Sezonuyla ekranlarda yerini alacak.

Sevilerek izlenen MasterChef Türkiye, bu sezon eski yarışmacılarıyla birlikte bir ilki gerçekleştirecek. MasterChef All Star olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yıllardır jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı yarışma programında bu sezon jüri değişikliğine de gidildi. Somer Sivrioğlu yerine yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk yer alacak.

Birbirinden başarılı yarışmacılarla ekranlara geri dönen MasterChef All Star'a kısa bir zaman kala eski şampiyonlar merak konusu oldu.

İşte geçmişten günümüze MasterChef Türkiye şampiyonları...

2018 şampiyonu Uğur Kardaş

MasterChef Türkiye 2018 sezonunda yarışmayı birincilikle bitiren yarışmacı Uğur Kardaş oldu. Başarılı yarışmacı bu sezon MasterChef All Star’da yer alacak.

2019 şampiyonu Cemre Uyanık

MasterChef Türkiye 2019 sezonunda Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kalmıştı. Jüri üyelerinin puanlarıyla MasterChef şampiyonu oldu.

2020 şampiyonu Serhat Doğramacı

Yarışmanın ilk gününden itibaren birincilik iddiasıyla oldukça konuşulan Serhat Doğramacı, dediğini yaparak 2020 yılında MasterChef Türkiye şampiyonu olmuştu.

2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı olmuştu. Başarılı yarışmacı MasterChef All Star konseptiyle ekranlara geri dönüyor.

2022 şampiyonu Metin Yavuz

Geçtiğimiz sezon Kıvanç ile kıyasıya mücadele eden Metin Yavuz, MasterChef Türkiye 2022 sezonunun şampiyonu oldu.