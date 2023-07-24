Kimse beklemiyordu! MasterChef All Star’a veda eden isim şefleri bile şoke etti MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar bir haftayı daha garantilemek için ellerinden geleni yaptı. En başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'e veda etti. İzleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Hafta içinde dokunulmazlık yarışında kaybeden ve eleme potasına giren yarışmacılar arasında eleme oyunu gerçekleşti. Eleme potasındaki 7 yarışmacı iki turda 1 haftayı daha garantilemek için mutfakta ter döktü. İlk turda başarıyı yakalayamayan ve ikinci tura kalan yarışmacılar Çağatay, Gamze ve Burcu oldu. Şeflerin oylamasıyla milyonların favorisi olan o yarışmacı MasterChef All Star’a veda etti. İşte elenen isim… MasterChef All Star'da şaşırtan eleme Eleme turu final etabında Aya, Çağatay, Gamze ve Burcu kıran kırana mücadele etti. Çıtırlık tabağını başarısız yapan ve MasterChef’e veda eden isim Burcu oldu.