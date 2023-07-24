Kimse beklemiyordu! MasterChef All Star’a veda eden isim şefleri bile şoke etti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı.
Hafta içinde dokunulmazlık yarışında kaybeden ve eleme potasına giren yarışmacılar arasında eleme oyunu gerçekleşti.
Eleme potasındaki 7 yarışmacı iki turda 1 haftayı daha garantilemek için mutfakta ter döktü.
İlk turda başarıyı yakalayamayan ve ikinci tura kalan yarışmacılar Çağatay, Gamze ve Burcu oldu.
Şeflerin oylamasıyla milyonların favorisi olan o yarışmacı MasterChef All Star’a veda etti. İşte elenen isim…
MasterChef All Star'da şaşırtan eleme
Eleme turu final etabında Aya, Çağatay, Gamze ve Burcu kıran kırana mücadele etti. Çıtırlık tabağını başarısız yapan ve MasterChef’e veda eden isim Burcu oldu.