Kimse beklemiyordu! MasterChef All Star’da bakın hangi yarışmacılar potaya girdi TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Dokunulmazlık oyununun ardından iki sevilen yarışmacı eleme potasına girdi. İşte o isimler...

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TV8’in reyting rekortmeni MasterChef All Star’da heyecan tam gaz devam ediyor.

Dün akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi.

Mavi ve kırmızı takım haftanın son oyununda olağanüstü bir performans sergiledi. Yapılan oylama sonucunda kazanan kırmızı takım oldu.

Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu aşamada yarışmacılar sıfır atık konseptinde tabaklar çıkardı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan oldu. Takım arkadaşlarından bir kişiyi eleme potasına çıkardı.

Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte dün gecenin eleme adayları…

MasterChef All Star'da kim eleme potasına girdi?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan'ın seçimi ile akşamın ilk eleme adayı Batuhan oldu. Takım oylaması sonucu son aday ise Tolga oldu.