KİMSE BEKLEMİYORDU! MasterChef All Star'da mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları.. MasterChef Türkiye All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Büyük heyecana sahne olan oyunun ardından mavi takım ve kırmızı takım kaptanı belli oldu. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

ensonhaber.com TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. Her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleten programda son olarak Uğur Kardaş yarışmaya vede etti. MasterChef Türkiye All Star'ın dün yayınlanan bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Programın sıkı takipçileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi. En başarılı tantuniyi yapan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kaptanlar belli oldu MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan Barbaros kırmızı takım kaptanlığı için Kerem'i seçti. Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları.. Mavi Takım Barbaros (Kaptan) Kıvanç Metin Tahsin Ayaz Barış Tolga Esra Alican Eda Kırmızı Takım Kerem (Kaptan) Tanya Cemre Dilara Sergen Eren Hasan