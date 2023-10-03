KİMSE BEKLEMİYORDU! MasterChef All Star'da mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları..
ensonhaber.com

TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor.

Her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleten programda son olarak Uğur Kardaş yarışmaya vede etti.

MasterChef Türkiye All Star'ın dün yayınlanan bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi.

Programın sıkı takipçileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı.

Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi. En başarılı tantuniyi yapan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

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Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu.

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Mavi takım kaptanlığını kazanan Barbaros kırmızı takım kaptanlığı için Kerem'i seçti.

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Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..

Mavi Takım

Barbaros (Kaptan)

Kıvanç

Metin

Tahsin

Ayaz

Barış

Tolga

Esra

Alican

Eda

Kırmızı Takım

Kerem (Kaptan)

Tanya

Cemre

Dilara

Sergen

Eren

Hasan