Kiralık Aşk'ın Yasemin'i tesettüre girdi, gören hayran oldu! Yorumlar havada uçuştu: "Çok yakışmış..." Kiralık Aşk dizisinde Yasemin'e hayat veren Sinem Ünsal, bir dönem Huzur Sokağı'nda oynadı. Ünsaş, dizide rolü gereği tesettür taktı. O kareler yeniden gündem olunca, Sinem Ünsal'a yorum yağdı.

9 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Ünsal, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynadı ve 8 kısa film çekti.

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı, 2007-2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde tanınan oyuncu, Gamze karakterini canlandırdı.

Ünlü isim uzun süre bu karakter ile anıldı. Ancak Kiralık Aşk, bir kez daha çıkış yapmasına olanak sağladı.

Bu diziden sonra anne olan ve şu sıralar ekranlardan uzak kalan oyuncu, Huzur Sokağı'nda da oynadı.

Bu dizide rolü gereği tesettür takan Sinem Ünsal'ın o kareleri yeniden gündem oldu.

Güzel ve başarılı isme yorum yağdı.

İşte Sinem Ünsal'ın tesettürlü kareleri

Huzur Sokağı dizisinde Şükran'a hayat veren Sinem Ünsal, oyunculuğu ile beğenilen bir isim olarak ortaya çıktı.

Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Şükran karakteri tesettür takıyordu. Ünsal'ın bu kareleri gündem oldu ve hayranları yorum yağdırdı.