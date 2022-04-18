Kiraz Mevsimi'nin Ayaz'ı Serkan Çayoğlu imaj değiştirdi! Son haliyle genç kızların kalbini çalıyor...

Meslektaşı Özge Gürel ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Serkan Çayoğlu, düğün öncesi yepyeni bir imaja kavuştu. Uzun sakalını kestiren yakışıklı oyuncu, son haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Almanya'da bulunan Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünden mezun olan Serkan Çayoğlu, oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Kuzey Güney dizisinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı Rafael karakteriyle yaşayan Serkan Çayoğlu, daha sonra Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

2014 yılında başrolünü Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde hayat verdiği Ayaz karakteriyle büyük bir üne kavuşan Çayoğlu, daha sonra Hayatımın Aşkı, Börü, Halka, Yeni Hayat dizilerinde rol aldı.

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs değişen adıyla Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde canlandırdığı Ankaralı - Ali İhsan Cenkeri rolüyle beğeni toplayan Çayoğlu, dizi final yaptıktan sonra ekranlarda yer almadı.

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Özge Gürel ile önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen yakışıklı oyuncu, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

Sakalını kestirdi

En son rol aldığı dizi projesi için saç ve sakalını uzatan Serkan Çayoğlu, dizi bittikten kısa bir süre imaj tazeleyerek sakalını kesti.

Çayoğlu, muhabirlerin ''Yeni proje için mi sakalınızı kestiniz?'' sorusuna, ''Yeni proje şimdilik yok, sadece değişiklik olsun diye sakalım kestim.'' yanıtını verdi.

Alışveriş turları boyunca yanlarına gelen hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Çayoğlu ve Gürel çifti, samimi tavırlarıyla sevenlerinden tam not aldı.

Uzun süren alışveriş turlarını el ele tamamlayan oyuncu çift, akşam saatlerinde özel araçlarıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.